Bibi Perigosa reclama da maneira como foi retratada na 'Retrospectiva' da Globo

Juliana Paes interpretou Bibi Perigosa, personagem inspirada em Fabiana Escobar, na novela 'A Força do Querer' Foto: Instagram/@bibiperigosa

A Globo exibiu na noite de sexta-feira, 29, a tradicional Retrospectiva, no qual foram relembrados os principais acontecimentos do ano.

Fabiana Escobar, conhecida pelo apelido de Bibi Perigosa, apareceu rapidamente em um dos vídeos exibidos pelo programa, no qual falava sobre o sucesso da novela A Força do Querer. Sua história inspirou Glória Perez em criar a personagem interpretada por Juliana Paes.

O problema é que Fabiana não gostou da maneira como foi retratada no especial. Em seu perfil no Instagram, ela demonstrou incômodo por ser resumida como "alguém apenas que foi casada com um traficante".

Confira o desabafo de Fabiana: