Bianca Rinaldi responde após ser criticada por atuação em novela da qual não participa

Uma usuária do Twitter se confundiu e acabou criticando a atriz Bianca Rinaldi por participação em novela que ela não está atuando Foto: Instagram/@biancarinaldireal

O usuário do Twitter de vez em quando troca os pés pelas mãos. Foi o que aconteceu neste último domingo, 29, quando uma internauta criticou a atriz Bianca Rinaldi pela sua 'participação' na novela O Outro Lado do Paraíso, da TV Globo. Só há um pequeno problema: a atriz não está na novela e é contratada da Record TV.

“Atuação de Bianca Rinaldi pior que a do Fiuk. Meu Deus. kkkkkkkkkkkkk Péssima #Ooutroladodoparaiso”, tuitou a cidadã, provavelmente confundindo Rinaldi com Bianca Bin, atriz que é a protagonista da atual novela das 21h da Globo. A atriz da Record TV percebeu a crítica e respondeu “Eu não estou na novela”, o que fez com que outros usuários partissem em defesa da atriz.

Depois de toda a reação negativa, a internauta pediu ‘desculpas’ pelo erro. “Só errei o nome da atriz. Acontece. Mas já apaguei, seus putos. Mas continuo achando péssima”, escreveu. Só mais um dia no Twitter.

Veja abaixo: