Bianca Andrade revela que comprou casa com três andares e piscina

A influenciadora digital Bianca Andrade, conhecida também como Boca Rosa, participou do 'BBB 20' Foto: Paulo Belote/ Globo

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade revelou no domingo, 10, que comprou uma nova casa em São Paulo, que conta com três andares e uma piscina. Também conhecida como Boca Rosa, ela participou do Big Brother Brasil 20.

“Não contei antes porque só quando as coisas já estão 100% certas. Peguei a chave antes de vir para o Rio de Janeiro. Estou tão feliz! É essa mesmo, 3 andares, menina!”, disse ela em um story publicado no Instagram. Ela também comentou que sempre quis morar em uma casa com piscina, e comemorou a mudança: “eu tenho piscina e muito mato”.

Bianca mora em São Paulo, mas viajou no fim de semana para o Rio de Janeiro, onde passou o Dia das Mães com sua mãe. Ela comentou que ficou doente logo após chegar na cidade, e ficou com medo de que fosse o novo coronavírus, mas na verdade foi uma infecção urinária, consequência da imunidade baixa.

Bianca Andrade mostrou fotos de sua nova casa Foto: Instagram / @biabocarosa

Além de ter participado do BBB 20 Bianca também possui uma marca de cosméticos, e revelou que as vendas dos seus produtos triplicaram durante sua passagem pelo reality show. Ela foi a quinta eliminada do programa.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais