Bianca Andrade rebate críticas após roteiro de stories: 'Não significa que não é real'

Bianca Andrade, a Boca Rosa, possui quase 18 milhões de seguidores no Instagram. Foto: Instagram/@bianca

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, recebeu críticas nas redes sociais e foi acusada de usar o filho para forçar engajamento. Tudo começou quando a empresária publicou o planejamento de stories que faz diariamente no Instagram e os internautas criticaram a influencer por não ser verdadeira ao seguir um roteiro pronto.

No entanto, Bianca, que é dona de marcas Boca Rosa Beauty e Boca Rosa Hair, defendeu a atitude como uma estratégia de marketing, já que as redes sociais também se tornaram o seu negócio. "Se planejar não significa que você não seja real", escreveu a empresária nos stories.

"Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu já vi gente sendo sarcástico em relação ao meu planejamento e faz isso muito melhor do que eu. E isso não é um problema, é que as pessoas não têm coragem de falar e eu decidi falar porque aqui é o meu negócio e eu nunca escondi isso de vocês", declarou Bianca.

A influenciadora continuou dizendo que o planejamento foi feito com base em um estudo, junto com sua equipe, sobre os que os seus quase 18 milhões de seguidores gostam de acompanhar. Ela afirmou que o roteiro foi feito para que ela consiga se organizar e não fique dias sem aparecer no Instagram, devido aos seus compromissos diários e a rotina corrida.

"Eu não crio um script da minha vida para ser perfeitona, até porque eu não sou e tenho dificuldade de seguir. É por isso que quando eu tenho dificuldade em alguma coisa, eu estudo, me dedico e planejo para dar o meu melhor", comentou Bianca.

Bianca Andrade deixou escapar nos stories o roteiro que ela segue diariamente para postar conteúdos. O que vocês acham disso? pic.twitter.com/xHsc1DB5y6 — Central Reality (@centralreality) June 2, 2022