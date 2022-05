Bianca Andrade mostra primeiros passos do filho: 'Nunca na vida senti uma sensação parecida'

A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, e seu filho, Chris, de nove meses. Foto: Instagram/@bianca

Na noite da última quarta-feira, 4, a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, deixou seus seguidores encantados ao compartilhar um vídeo dos primeiros passos de seu filho, Cris, de nove meses, fruto do seu relacionamento com youtuber Fred.

O casal anunciou uma separação no fim do mês passado.

No registro, o bebê aparece se equilibrando, mas se arrisca em uma caminhada.

Já a mamãe não esconde a felicidade ao se deparar com os primeiros passos do pequeno.

"Esses foram os primeiros passos do nosso pequeno Cris! Meu Deus, nunca na vida senti uma sensação parecida! Como é emocionante e empolgante ver esse pequeno crescer, aprender o novo, ter as conquistas dele, explorar esse mundão", começou Bianca no texto da publicação.

"A maior felicidade da minha vida hoje é poder estar com ele em cada momento! Será para sempre assim, meu filho! Mamãe vai sempre estar aqui para te encorajar e sempre te dizer: 'Você consegue!'. Te amo mais do que a mim mesma. Com amor, sua mamãe", finalizou a influenciadora.