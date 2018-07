Beyoncé vai lançar aplicativo de compras

Foto: Reprodução/ Instagram

Beyoncé vai lançar um aplicativo de compras. Estima-se que a cantora investiu 150 mil dólares em seu mais recente empreendimento de moda com a Sidestep. O aplicativo permitirá que os fãs que estão nos shows comprem os produtos da turnê 'Formation' online.

No app, as pessoas poderão comprar online antes e depois dos shows. Eles terão a opção de retirar os produtos em lojas próximas ou solicitar que sejam entregues em suas casas. De acordo com o site 'iTechpost.com', Beyoncé investiu na tecnologia por meio de sua companhia Parkwood Entertainment.

Eric Jones, CEO da Sidestep, disse que a iniciativa é uma maneira de ajudar os músicos a aumentarem sua renda. Além de Beyoncé, Selena Gomez, Justin Bieber e a banda Fall Out Boy fizeram acordos com a companhia para vender seus produtos.