Beyoncé teve um cardápio bem calórico durante os últimos shows

Beyoncé tinha o cardápio "mais calórico" de turnê que Rose Bowl já viu. A cantora de "Formation" - que tem uma filha de quatro anos de idade, Blue Ivy, com o marido Jay Z - se apresentou na Califórnia no mês passado e suas exigências incluíam Twinkies [bolo estilo Ana Maria], travessas de frango assado, asinhas, queijo fatiado e latas de Pepsi, bem como bolos, molhos quentes, vinho branco, D'Usse conhaque e ainda o champanhe de seu esposo, Ace of Spades.

Fontes reivindicaram que o buffet de bastidores poderia sair caro para a cantora.

Foto: Robin Harper|AP Images

Enquanto isso, Jay Z estaria preocupado com as extravagâncias de sua esposa.

Uma fonte disse à revista Now: "Jay está sempre ligado a Beyoncé para acompanhar sua dieta, com receio que ela possa acabar com problemas de colesterol ou diabetes. Se ela manter esta coisa viciosa de açúcar, poderá lhe custar caro".

Por outro lado, a dona do hit "Crazy in Love" insiste que todos da sua equipe usam roupas 100% algodão, a fim de evitar problemas de alergia. Ela também pede leite integral orgânico para Blue Ivy e precisa de todas as suas áreas de bastidores adaptadas para a pequena.

Jay, que está sempre presente, pede charutos e bebidas alcoólicas só para ele.

Beyoncé também exige 25 linhas telefônicas internacionais e velas perfumadas.