Beyoncé quer comprar parte de time de basquete dos EUA

Beyoncé pode se tornar uma das donas do Houston Rockets. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Pouco tempo após dar à luz Rumi e Sir, Beyoncé já tem planos de novos negócios. De acordo com o Bloomberg, a cantora está planejando comprar uma parte das ações da equipe de basquete Houston Rockets, de sua cidade natal.

Há um mês, o dono do Rockets, Les Alexander, anunciou que estava vendendo o time por conta de um aumento nos valores de franquia no esporte. A popularidade da equipe na China pode fazer com que o preço chegue a US$ 2 bilhões (. Alexander pagou US$ 85 milhões pelos Rockets em 1993.

Essa não é a primeira vez que a família Knowles-Carter se envolve em negociações do mundo esportivo. Jay-Z já teve 1% de participação na equipe de basquete Nets, de Nova York. Ele vendeu sua parte após começar a Roc Nation, uma assessoria de mídia que representa alguns atletas.