Beyoncé posta vídeo homenageando fã de 13 anos que faleceu de câncer cerebral

A cantora Beyoncé produziu um vídeo em homenagem à sua fã de 13 anos que faleceu de câncer Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Beyoncé fez uma linda homenagem à sua fã Lyric Chanel, que faleceu após lutar contra um câncer cerebral, e postou em seu canal do YouTube um clipe com imagens da garota de 13 anos. No vídeo intitulado Rest in peace Lyric Chanel (descanse em paz Lyric Chanel), a adolescente aparece dançando em várias situações, ao som dos seus grandes sucessos, seleção que a cantora gravou em formato medley e à capella.

Entre as canções escolhidas para o pot-pourri, Beyoncé cantou Love On Top, substituindo a palavra "baby" pelo nome de Lyric. No clipe, a letra diz: “Lyric, é você, você é a pessoa que eu amo, é de você que eu preciso. Você é a pessoa que se entrega. Você é aquela para quem posso ligar”.

O efeito das canções interpretadas apenas na voz de Beyoncé, sem acompanhamento instrumental, resultou em uma emocionante homenagem. O vídeo encerra com uma mensagem da artista dizendo: “Eu amo você com todo o meu coração”.

Beyoncé se aproximou da jovem influenciadora digital em setembro de 2020, quando Lyric compartilhou um vídeo dublando uma canção de Beyoncé. A artista respondeu enviando flores, um cartão e a sua nova coleção de roupas.