Beyoncé não teria gostado de vestido que usou em seu casamento, feito por sua mãe

A cantora Beyoncé revelou que não gostou do vestido de seu casamento, feito por sua mãe. Além disso, ela disse que não gostaria que a mãe fizesse a roupa de sua filha, Blue Ivy, de 4 anos, quando chegar a hora de ela casar.

Em entrevista ao programa Today, sua mãe disse: "Ela foi tão doce por me deixar fazer isso. Ela veio um dia e dise: 'Sabe, quando minha filha se casar, vou deixá-la escolher o próprio vestido'. Talvez ela não estivesse tão animada sobre isso no momento, mas ela é uma querida".

Anteriormente, a cantora já havia elogiado os modelitos de sua mãe: "Nós não podíamos pagar por vestidos de grife e alta costura. Minha mãe foi rejeitada em cada showroom de Nova York, mas, assim como minha avó, usou seu talento e criatividade e deu aos seus filhos os sonhos deles".

De acordo com Beyoncé, seus primeiros trajes na carreira musical, ainda com o Destiny Child, foram feitos por Tina e por seu tio, Johnny, já que as grifes não demonstravam interesse em trabalhar com o grupo, que mais tarde se tornou uma banda de sucesso.

"Quando nós estávamos começando no Destiny Child, as marcas de luxo não queriam vestir quatro meninas negras, do interior, e com curvas", conta.

Por fim, a cantora demonstrou gratidão pelas roupas feitas por Tina: "Minha mãe realmente concebeu meu vestido de noiva, de formatura, do CFDA Awards, do Grammy, e a lista vai adiante. Este para mim é o verdadeiro poder e potencial da verdade. Transcende o estilo, e é uma cáspula do tempo para todos nossos maiores marcos".