Beyoncé lança clipe de ‘Spirit’, do álbum ‘Lion King: The Gift’; assista

A cantora Beyoncé. Foto: Matt Winkelmeyer / Getty Images / AFP

Beyoncé divulgou na terça-feira, 16, o clipe de Spirit, música do álbum Lion King: The Gift (Rei Leão: O Presente), que será lançado em 19 de julho.

Com imagens em meio à natureza, o vídeo mostra a cantora em cenários da África e trechos do live-action de O Rei Leão, que estreia em 18 de julho. A filha de Beyoncé, Blue Ivy, aparece também ao lado da mãe no primeiro minuto.

O disco Lion King: The Gift contará com a participação de Childish Gambino (Donald Glover), Jay-Z e Kendrick Lamar. Na cerimônia de lançamento do álbum, Beyoncé disse que cada música foi escrita para refletir a narrativa do filme, para dar ao ouvinte "a chance de imaginar suas próprias imagens, enquanto assiste a uma nova interpretação contemporânea [de O Rei Leão]".

Assista ao clipe de Spirit: