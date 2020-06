Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams podem retomar Destiny’s Child após pandemia de covid-19

As integrantes do Destiny's Child, Kelly Rowland, Michelle Williams e Beyonce, em novembro de 2005 Foto: REUTERS/Fred Prouser

Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams juntas novamente após a pandemia do novo coronavírus? O retorno de Destiny’s Child, que acabou há quinze anos, é possível, de acordo com uma publicação do jornal inglês Mirror.

Com direito a turnê programada para quando a covid-19 estiver controlada, Beyonce, Michelle Williams e Kelly Rowland também apresentariam canções inéditas.

“Elas sempre disseram que voltariam um dia, quando fosse a hora certa. E não há momento melhor do que o presente. Nada foi assinado ainda, mas assim que houver uma vacina e a pandemia estiver superada, esperem por um comunicado”, disse uma fonte ouvida pela publicação.

Nos anos 1990, Destiny’s Child alcançou sucesso e vendeu 60 milhões de discos. Algumas canções se tornaram hits, como Survivor, Jumpin’, Jumpin e Say My Name.

Assista ao vídeo: