Beyoncé, Justin Bieber, Adele: Confira lista dos indicados ao 'MTV EMA 2016'

Beyoncé lidera indicações ao EMA 2016. Foto: REUTERS

A MTV divulgou nesta terça-feira, 27, a lista de indicados para o Europe Music Awards 2016, o EMA. Beyoncé e Justin Bieber são os artistas com mais indicações, seguidos por Rihanna e Adele. A premiação ocorre no dia 06 de novembro, em Roterdam, na Holanda.

A votação é aberta ao público e já está disponível no site da MTV. Cada usuário pode votar em todas as categorias e nos indicados ao 'Melhor Artista' de seu país. No Brasil, os indicados são: Anitta, Karon Conká, Ludmilla, Projota e Tiago Iorc.

Confira abaixo a lista completa:

Melhor Música

Adele – Hello

Justin Bieber – Sorry

Lukas Graham – 7 Years

Mike Posner – I Took a Pill In Ibiza (Seeb Remix)

Rihanna – Work (Feat. Drake)

Melhor Clipe

Beyoncé – Formation

Coldplay – Up&Up

Kanye West – Famous (Feat. Rihanna & Swizz Beats)

Tame Impala – The Less I Know the Better

The Weeknd – Starboy (Feat. Daft Punk)

Melhor Artista Feminina

Adele

Beyoncé

Lady Gaga

Rihanna

Sia

Melhor Artista Masculino

Calvin Harris

Drake

Justin Bieber

Shawn Mendes

The Weeknd

Melhor Apresentação ao Vivo

Adele

Beyoncé

Coldplay

Green Day

Twenty One Pilots

Artista Revelação

Bebe Rexha

DNCE

Lukas Graham

The Chainsmokers

Zara Larsson

Melhor Artista Pop

Ariana Grande

Fifth Harmony

Justin Bieber

Rihanna

Selena Gomez

Shawn Mendes

Melhor Banda de Rock

Coldplay

Green Day

Metallica

Muse

Red Hot Chili Peppers

Melhor Banda Alternativa

Kings of Leon

Radiohead

Tame Impala

The 1975

Twenty One Pilots

Melhor Artista de Hip Hop

Drake

Future

G-Eazy

Kanye West

Wiz Khalifa

Melhor Artista de Eletrônica

Afrojack

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

Melhor Visual

Lady Gaga

Rihanna

Beyonce

Sia

Bebe Rexha

Artista Promissor

Alessia Cara

Anne-Marie

Bebe Rexha

Blossoms

Charlie Puth

DNCE

Dua Lipa

Elle King

Halsey

Jack Garratt

Jonas Blue

Lukas Graham

Melhores Fãs

Ariana Grande

Beyoncé

Justin Bieber

Lady Gaga

Shawn Mendes

Melhor Performance no Palco

Duran Duran – Piazza Del Duomo, Milan (2015)

Ellie Goulding – Piazza Del Duomo, Milan (2015)

Jess Glynne – Isle of MTV, Malta (2016)

Martin Garrix – Isle of MTV, Malta (2015)

OneRepublic – MTV Evolution, Philippines (2016)

Tinie Tempah – MTV Crashes, Plymouth (2015)

Tomorrowland – Belgium (2016)

Wiz Khalifa – Isle of MTV, Malta (2016)

Melhor Artista Britânico e Irlandês

Adele

Coldplay

Little Mix

Zayn

Years & Years