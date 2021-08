Beyoncé está construindo fazenda de cannabis e diz que utiliza o CDB para aliviar dores e estresse

A cantora Beyoncé usou a quarentena para cuidar de sua saúde. Foto: Chris Pizzello/AP

Beyoncé revelou que está construindo uma fazenda para o cultivo de maconha e mel para uso terapêutico. Em entrevista à Harper’s Bazaar, a artista contou que durante a quarentena buscou alternativas para combater estresse e dores e o CBD (canabidiol) ajudou em sua última turnê.

"Durante a quarentena, passei dos excessos para a criação de rituais positivos inspirados nas gerações anteriores e colocando minha própria interpretação nas coisas”, começou Beyoncé à revista. “Descobri o CBD em minha última turnê e experimentei seus benefícios para dores e inflamações. Isso ajudou nas minhas noites e na agitação que vem por não conseguir dormir.”

Diante dos benefícios do canabidiol, a cantora decidiu investir em uma fazenda para o plantio da maconha. Junto, ela fez um apiário. "Descobri propriedades medicinais no mel que ajudam a mim e as minhas crianças. Eu até tenho colmeias no meu telhado", revelou.

Beyoncé contou que suas filhas a inspiram para seguir neste caminho. "Um dos meus momentos mais gratificantes como mãe foi quando um dia encontrei Blue na banheira com os olhos fechados, usando misturas que criei e reservando um tempo para ela se descomprimir e ficar em paz. Tenho tanto a compartilhar e há mais por vir!", concluiu a artista.