Beyoncé entra no Top 10 da 'Billboard Hot 100' com 'Break My Soul'

Beyoncé na capa do álbum 'Renaissance', que será lançado em 29 de julho. Foto: Twitter/@beyonce

A mais recente música de Beyoncé, Break My Soul, entrou para o Top 10 da Billboard Hot 100, uma das maiores paradas musicais do mundo. Nesta terça-feira, 5, a revista Billboard divulgou que a canção passou da 15ª para a 7ª posição.

Com a conquista, esta se torna a vigésima vez que a cantora integra o ranking, que contabiliza as 100 canções mais ouvidas dos Estados Unidos semanalmente. A última vez em que Beyoncé esteve na lista foi em 2016, com a música Formation.

Vale lembrar que Break My Soul é o primeiro single divulgado do álbum Renaissance, que será lançado em 29 de julho. Nas três primeiras posições do Top 10 da Billboard Hot 100 estão, respectivamente: Harry Styles com As It Was, Jack Harlow com First Class, e Lizzo com About Damn Time.