Beyoncé e Solange tiveram ajuda psicológica para aprenderem a lidar com a fama

Beyonce e Solange Knowles no Baile do MET em 2016. Foto: Landon Nordeman/The New York Times

Há alguns dias, Tina Knowles Lawson, arquiteta e mãe de Beyoncé e Solange Knowles, deu uma entrevista ao programa Architects of Chance no Facebook, e falou um pouco sobre como foi a criação de suas filhas.

Ela contou que, quando eram adolescentes, Beyoncé e Solange tiveram acompanhamento psicológico, uma espécie de aconselhamento, para Beyoncé, mais velha, aprender a ser mais sensível com a irmã mais nova. "Solange tinha uns cinco anos quando a Beyoncé já era uma superstar na nossa cidade. Então eu as levei para um aconselhamento para que, desde cedo, Beyoncé pudesse ser mais sensível com Solange, com o que ela teria de lidar. Eu gastei muito tempo ensinando minhas meninas a não serem inseguras", disse.

Tina contou que sempre tentou criar uma ambiente em que a negatividade e a competição não existam, porque, quando ela mesma era criança, sentia que sua mãe amava mais seu irmão do que ela. "No meu salão, por exemplo, eu falava para meus cabelereiros apoiarem uns aos outros, nunca falar por trás ou serem negativos. Sem competição. E assim as fofocas foram embora", contou.