Beyoncé e Madonna se unem para remix de 'Break My Soul'

Beyoncé lançou um remix da música 'Break My Soul', do álbum 'Renaissance', com Madonna. Foto: Twitter/@beyonce e Jeenah Moon/Reuters

Dia feliz para os fãs de música pop. Beyoncé lançou nesta sexta-feira, 5, uma versão remix da canção Break My Soul em parceria com Madonna. A versão original foi a primeira a ser lançada para o álbum Renaissance.

Intitulada The Queens Remix (remix das rainhas), a faixa está disponível para ser adquirida através do site oficial da cantora por 1,29 dólares, cerca de R$6,50. Até o fechamento dessa publicação, Beyoncé não anunciou se a música será disponibilizada nas plataformas de streaming.

Para o remix , a artista utilizou um sample de Vogue, sucesso de 1990 de Madonna, e prestou homenagem a mulheres icônicas da música, citando nomes como Nina Simone, Aretha Franklin e Whitney Houston.

Break My Soul (The Queens Remix) é a primeira colaboração entre as cantoras. A música já havia recebido outras quatro versões em colaboração com outros artistas, como Will.i.am e Terry Hunter.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais