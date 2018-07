Beyoncé e Jay-Z vão ser destaques de festival africano em homenagem a Mandela

Beyoncé e Jay-Z posam em frente a Monalisa no Louvre Foto: Reprodução/YouTube

Johanesburgo - Beyoncé e Jay-Z serão os destaques do Festival Global de Cidadania em homenagem a Nelson Mandela. O evento ocorre em Johanesburgo, na África do Sul, em dois de dezembro.

A apresentação, que foi anunciada pelos organizadores nesta segunda, 9, faz parte dos eventos que marcam o centésimo aniversário do nascimento do líder antiapartheid e vencedor do Prêmio Nobel da Paz.

Outras atrações principais do festival incluem Ed Sheeran, Usher, Pharrell Williams e artistas africanos, incluindo Wizkid, Cassper Nyovest e Femi Kuti.

Oprah Winfrey dará uma palestra sobre o legado de Mandela, que morreu em 2013. Outros apresentadores incluem Naomi Campbell e os atores Forest Whitaker e Tyler Perry.

O movimento Cidadão Global tem o objetivo de acabar com a pobreza extrema até 2030, e a campanha Mandela 100 espera arrecadar um bilhão de dólares para projetos com as pessoas mais pobres do mundo.