Beyoncé e Jay-Z são vistos em set de filmagens na Jamaica

Beyoncé e Jay-Z foram flagrados em um set de filmagens na Jamaica e fãs brasileiros compararam o figurino da cantora com o usado por Anitta em 'Vai Malandra' Foto: Chad Batka/The New York Times

Beyoncé e Jay-Z foram flagrados por moradores de Kingston, na Jamaica, fazendo uma gravação nas ruas da capital do país caribenho junto com Melina Matsoukas, que já dirigiu vários clipes da cantora. Nas fotos, o casal aparece em cima de uma moto e os brasileiros já notaram uma semelhança de figurino utilizado por Anitta no clipe de Vai Malandra.

Ainda não se sabe a razão da gravação, a especulação é que se trata da gravação de material para a turnê conjunta que Beyoncé e Jay-Z farão a partir de junho na Europa e nos Estados Unidos. Há também a possibilidade de ser um novo álbum surpresa, como a cantora fez com o lançamento de Lemonade em 2016.

No Twitter, alguns fãs brasileiros compararam o figurino que Beyoncé usou com o de Anitta e fizeram brincadeiras com o assunto. Veja abaixo as fotos das filmagens e alguns comentários feitos pelos brasileiros.

NEW PHOTOS: Beyoncé & JAY-Z on the set of a new video in Jamaica (Mar. 20) https://t.co/H6aJPLDMMO pic.twitter.com/UVbwmOu3l8 — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) 20 de março de 2018

agora é a beyoncé que imita a anitta parece que o jogo virou pic.twitter.com/sjuEh1ke2m — ᵍᵃˡ (@peddrx) 20 de março de 2018

eu vivi pra ver beyonce imitar a anitta pic.twitter.com/5fxU86QWM6 — gaugau (@sadgau) 21 de março de 2018