Beyoncé e Jay-Z estão em processo de divórcio, diz prima da cantora

Foto: REUTERS/John Gress

As fofocas andam assombrando a vida de um dos casais mais poderosos do showbiz: Beyoncé e Jay-Z. A prima de Beyoncé, a atriz Shanica Knowles, revelou para a mídia recentemente que a cantora já se separou do rapper várias vezes, até conseguir se reconciliar. Agora, em entrevista à revista Heat World, ela disse que o divórcio definitivo está prestes a ocorrer.

"[Beyoncé] admitiu que pode acabar se divorciando dele. Agora fica a critério de Jay-Z continuar lutando por ela e provar que está determinado a fazer o que for possível para manter a esposa dele", disse à publicação.

Desde que cantora lançou o álbum Lemonade, há algumas semanas, o mundo todo noticiou a suposta traição de Jay-Z, apontada em versos da música Sorry.

Beyoncé, ao que parece, decidiu finalmente se divorciar, mas ainda aguarda o rapper fazer o possível para tentar manter a união dos dois - que resultou na pequena Blue Ivy.

De acordo com Shanica, Beyoncé só escreveu e cantou sobre a infidelidade do marido em Lemonade como uma forma de superação e como uma maneira criativa de equilíbrio após tantas decepções.

Lembrando que, na primeira entrevista que Shanica concedeu à imprensa, ela afirmou que o novo álbum da cantora era uma forma de salvar o seu casamento, já que Beyoncé estava passando por um período angustiante para tentar perdoar o marido.

Nenhum representante de Beyoncé e de Jay-Z confirmou as informações que vem sido veiculadas em massa, nem ao mesmo emitiram um recado para desmentir Shanica.