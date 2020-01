Beyoncé e Jay-Z chegaram 45 minutos atrasados no Globo de Ouro

Beyoncé e Jay-Z na cerimônia do Globo de Ouro no Beverly Hilton Hotel Foto: EFE/EPA/HFPA

Despois de chegarem cerca de 45 minutos atrasados na cerimônia do Globo de Ouro, Beyoncé e Jay-Z tiveram que ficar de pé enquanto Ellen DeGeneres recebia o prêmio Carol Burnett.

Uma vez que a sala escureceu para mostrar uma séries de vídeos destacando a carreira de DeGeneres, eles foram escoltados para seus assentos na área do poço perto do palco. Depois que DeGeneres terminou no palco, Jay-Z serviu champanhe na mesa, enquanto Portia de Rossi e Beyoncé conversavam animadamente.

Além de quem ganha e perde no Globo de Ouro, como as estrelas se ocupam durante a cerimônia de mais de três horas em um salão de festas lotado é o próprio destaque. Saiba outras curiosidades dos bastidores da premiação:

Beyoncé, Jay-Z e Portia de Rossi na cerimônia do Globo de Ouro Foto: EFE/EPA/HFPA

Noivo de Jennifer Lopez quebrou o protocolo

Alex Rodriguez quebrou o protocolo e, em vez de continuar esperando uma pausa prolongada na cerimônia para retomar seu lugar, o noivo de Jennifer Lopez caminhou até sua mesa e sentou-se ao lado de Isla Fisher e Sacha Baron Cohen.

Alex Rodriguez e Jennifer Lopez na cerimônia do Globo de Ouro Foto: Richard Shotwell/AP

Renee Zellweger retocou a própria maquiagem

Renee Zellweger foi sua própria maquiadora artística e retocou a produção no banheiro feminino do salão de baile. Antes de ganhar o prêmio de melhor atriz de drama de no cinema por interpretar Judy Garland, Zellweger aplicou batom e usou lenço de papel para tirar a oleosidade do rosto.

Haviam profissionais à disposição para ajudar com maquiagem e cabelo, mas Zellweger simplesmente conversou com eles enquanto examinava os produtos disponíveis.

Renee Zellweger chega no tapete vermelho do Globo de Ouro Foto: Valerie Macon/ AFP

Esbarrando em outra mulher, Zellweger disse a ela: "Sinto muito, querida. Divirta-se esta noite". Ela obrigou os frequentadores do banheiro que pediram selfies a darem um abraço em Gugu Mbatha-Raw do The Morning Show antes de sair para o salão de baile.

Aliás, a fila do banheiro feminino era um lugar para ver e ser visto, com atrizes como Sienna Miller, Kaitlyn Dever, Natasha Lyonne, Rose Leslie e Jodi Comer, que esperavam a sua vez. Quando Comer estava lavando as mãos, uma diretora veio elogiá-la e lembrá-la de aproveitar esse momento de sua vida. Comer respondeu: "Sou uma garota de muita sorte. A diversão é implacável. ”

Globo de Ouro se torna vegano

O jantar do Globo de Ouro tornou-se vegano pela primeira vez este ano. Para quem chegou cedo, foram servidas sopas de beterraba dourada gelada antes de uma entrada de “vieiras” de cogumelos ostra-rei com risoto de cogumelos, couve de bruxelas e cenoura.

A sobremesa era uma versão vegana do tradicional doce de chocolate ópera dome com crumble de praliné e avelãs caramelizadas.

Noite para crianças

Roman Griffin Davis chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro Foto: Valerie Macon/ AFP

Roman Griffin Davis, de 12 anos, parecia estar se divertindo, abraçando Elton John e posando com o músico de rock ao lado de sua colega de trabalho Thomasin McKenzie, de 19 anos. Davis também abraçou o ator de James Bond, Daniel Craig, que deu um tapa nas costas. Brad Pitt e Quentin Tarantino, ambos vencedores de Era uma vez em Hollywood, sorriram e brincaram com Julia Butters, de 10 anos de idade.

Quentin Tarantino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Julia Butters e Margaret Qualley posam na sala de imprensa após a premiação do Globo de Ouro Foto: Frederic J. Brown/ AFP

Conversas nos intervalos

Durante os intervalos comerciais, Margot Robbie foi até a mesa de Nicole Kidman e as australianas conversaram calorosamente, enquanto Jennifer Aniston parecia conter as lágrimas enquanto falava com Ellen DeGeneres, sua esposa Portia de Rossi e Charlize Theron. As quatro mulheres posaram para uma foto.

Ellen DeGeneres, Margot Robbie e Tom Ackerley no Globo de Ouro Foto: John Salangsang/ Invision for Lindt Chocolate/AP

Estilos de entradas

Leonardo DiCaprio fez uma entrada discreta, entrando no salão sozinho e encontrando o caminho para o seu lugar. Helen Mirren carregava a saia do vestido em uma mão e uma taça de champanhe na outra quando ela entrou. Taylor Swift parou para posar para uma selfie antes de se sentar com alguns minutos de sobra. Keith Urban carregava a bolsa de ouro da esposa Nicole Kidman e ela agarrou a mão livre dele enquanto eles serpenteavam pelo caminho. Charlize Theron carregava um copo de martini com duas azeitonas grandes espetadas com um palito de dente. Jennifer Aniston precisou de dois ajudantes para ir até a sua mesa. Um guiou-a com a mão na frente, enquanto o outro levantou a parte traseira da saia do vestido preto sem alças da atriz.

Saindo

Na saída após o show, Al Pacino passou o braço pela cintura de Tom Hanks, escoltando ele e sua família. Quando alguém foi apertar a mão de Hanks, ele disse educadamente: "Estou resfriado, apertem meu cotovelo." O marido de Margot Robbie, Tom Ackerley, deu um tapinha no traseiro dela enquanto subiam as escadas com Kit Harington e a esposa Rose Leslie logo atrás deles. Quando a longa cauda vermelha de Scarlett Johansson se enredou, o noivo Colin Jost a pegou e disse: "Posso ajudá-la?"

/Com informações da AP