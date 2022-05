Beyoncé é indicada pela primeira vez ao 'Daytime Emmy Awards'

A cantora Beyoncé recebeu uma indicação na categoria Música Original, no 'Daytime Emmy Awards 2022', pelo programa 'Talks With Mama Tina', apresentado por sua mãe, Tina Knowles, e transmitido pelo Facebook Watch. Foto: Instagram/@beyonce

A Academia Nacional de Artes e Ciências da Televisão divulgou na última quinta-feira, 5, a lista de indicados à 49ª edição do Daytime Emmy Awards 2022, e a cantora Beyoncé recebeu sua primeira indicação da história à premiação.

O prêmio celebra os principais artistas e produções da TV norte-americana. O evento para a entrega dos troféus está previsto para acontecer no dia 24 de junho, de forma presencial.

Beyoncé concorre na categoria de Música Original pela trilha sonora do programa Talks With Mama Tina, de sua mãe Tina Knowles, transmitido no Facebook Watch.

The Young And the Restless, da CBS, recebeu o maior número de indicações, com 18 no total, seguido por General Hospital, da ABC, com 17.

A cantora Kelly Clarkson também é outro destaque e concorre a nove indicações, com o programa The Kelly Clarkson Show, incluindo as categorias Melhor Talk Show de Entretenimento e Melhor Apresentador de Talk Show de Entretenimento.