Beyoncé e Harry Styles estão na playlist de verão de Barack Obama

Barack Obama , que tradicionalmente divulga suas listas de filmes, livros e música anualmente nas redes sociais, revelou na última terça-feira, 26, sua playlist do início do verão norte-americano, para o público saber as preferências musicais do ex-presidente dos Estados Unidos. Beyoncé e Harry Styles estão na lista das preferências do político.

"Todos os anos, fico animado para compartilhar minha playlist de verão porque aprendo sobre muitos artistas novos - é um exemplo de como a música realmente pode nos unir. Aqui está o que tenho ouvido neste verão", escreveu ele, no Twitter.

Dentre os hits do pop atual que estão na preferência do ex-presidente, Break My Soul, de Beyoncé; Music for a Sushi Restaurant, Harry Styles; Saoko, Rosalia; Let’s Go Crazy, Prince; Too Good, Drake e Rihanna; Praise You, Fatboy Slim; e Mighty Love, The Spinners.

Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies—it’s an example of how music really can bring us all together.

Here’s what I’ve been listening to this summer. What songs would you add? pic.twitter.com/9OgPq0SRy4