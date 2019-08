Beyoncé, Drake e Sinatra: conheça a playlist de Michelle e Barack Obama

Michelle Obama e o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama em janeiro de 2015. Foto: Jim Bourg/Reuters

Barack e Michelle Obama parecem ser bem ecléticos em termos musicais. O casal está ouvindo canções que vão desde Drake e Beyoncé até Steely Dan e Frank Sinatra.

O ex-presidente dos Estados Unidos publicou no Twitter, neste sábado, 24, uma lista com 44 músicas que ele e Michelle estão ouvindo no momento.

"Com o verão terminando, aqui está uma amostra do que Michelle e eu estávamos ouvindo - algumas novas, outras antigas, outras rápidas, outras lentas. Espero que gostem", escreveu ele na publicação.

A lista inclui Too Good, de Drake em parceria com Rihanna, Reelin' in the Years, de Steely Dan, e I've Got You Under My Skin, de Frank Sinatra.

Outras opções são MOOD 4 EVA, a música de O Rei Leão com Beyoncé e Jay-Z, e canções mais antigas como Brown Eyed Girl, de Van Morrison, e Drift Away, de Dobie Gray. O casal também entra no embalo de Señorita, de Shawn Mendes e Camila Cabello.

With summer winding down, here’s a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz — Barack Obama (@BarackObama) August 24, 2019

Na semana passada, Barack Obama deu recomendações de livros, entre eles o romance The Nickel Boys, de Colson Whitehead, Wolf Hall, de Hilary Mantel, e as obras do vencedor do Nobel, Toni Morrison, que morreu em 12 de agosto.

Com informações da AP