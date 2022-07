Beyoncé divulga vídeo de ensaio fotográfico para a 'Vogue' britânica

A cantora Beyoncé estampa a capa da 'Vogue' britânica de julho. Foto: Carlo Allegri/ Reuters

A cantora Beyoncé estampa a capa da edição de julho da revista britânica Vogue e nesta sexta-feira, 1º de julho, divulgou o vídeo da sessão de fotos feitas para a produção.

Prestes a lançar seu sétimo álbum de estúdio, Renaissance, no dia 29 de julho, Beyoncé explorou a estética da nova fase durante o ensaio fotográfico para a revista.

O vídeo com os takes das imagens é embalado pela primeira música já lançada que integra o novo disco, Break My Soul. Além da canção, que já acumula mais de 12 milhões de visualizações no YouTube, a artista também já divulgou a capa do álbum.

O vídeo foi publicado nas redes sociais de Beyoncé e no canal oficial da Vogue britânica no YouTube. Confira: