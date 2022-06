Beyoncé divulga capa de novo álbum, 'Renaissance': 'Permitiu um lugar para sonhar'

Beyoncé na capa do álbum 'Renaissance', que será lançado em 29 de julho. Foto: Twitter/@beyonce

A antecipação para o novo álbum de Beyoncé continua a todo vapor. Depois de lançar o hit dançante Break My Soul na última semana, a cantora divulgou nesta quinta-feira, 30, a capa de Renaissance.

A artista compartilhou a imagem, na qual aparece em cima de um cavalo metalizado, nas redes sociais. "Criar esse álbum me permitiu um lugar para sonhar e encontrar escapismo durante um período assustador para o mundo. Permitiu que eu me sentisse livre e aventureira em uma época em que quase nada se movia.", escreveu no Instagram.

"Minha intenção era criar um lugar seguro, um lugar sem julgamentos. Um lugar livre de perfeccionismo e sem pensamentos demais. Um lugar para gritar, extravasar, sentir liberdade. Foi uma linda jornada de exploração. Eu espero que você encontre alegria nessas músicas. Espero que te inspire a rir e a se sentir tão único, forte e sexy quanto você é", completou.

A legenda também veio acompanhada da expressão "Ato 1", assim como no anúncio do disco, o que indica que o projeto possa ser dividido em partes. Renaissance será lançado em 29 de julho e o pré-save já está disponível nas plataformas digitais.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais