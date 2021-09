Beyoncé faz 40 anos: no aniversário da diva pop, confira 40 imagens incríveis da cantora

A cantora Beyoncé, que completa 40 anos de idade neste sábado Foto: BET/Handout via REUTERS

Beyoncé Giselle Knowles-Carter nasceu no dia 4 de setembro de 1981, em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

A cantora ficou em evidência em 1997, quando foi uma das integrantes do grupo feminino de R&B Destiny's Child, que vendeu mais de 178 milhões de discos em todo o planeta.

Porém, Beyoncé se destacou tanto que, em carreira solo, vendeu 118 milhões de álbuns, de acordo com levantamento da Columbia Records, em 2015.

Já no trabalho de estreia, a cantora ganhou cinco Grammy Awards com Dangerously in Love.

Os singles Crazy in Love e Baby Boy alcançaram o primeiro lugar na Billboard Hot 100 em 2003.

Depois de Dangerously in Love, Beyoncé lançou os seguintes álbuns de estúdio: B'Day, I Am... Sasha Fierce, 4, Beyoncé e Lemonade. Em 2010, Beyoncé foi a artista que mais recebeu indicações ao Grammy Awards: foram seis categorias e se tornou a artista feminina que mais conquistou estatuetas em apenas uma edição do evento.

A cantora também fez participações no cinema. Em 2006, ela co-estrelou o filme A Pantera Cor-de-Rosa, junto com o ator Steve Martin, que interpretou o Inspetor Jacques Clouseau. No longa, Beyoncé interpreta Xania, uma estrela pop internacional.

Para comemorar o aniversário de 40 anos de Beyoncé neste sábado, 4, nós preparamos uma galeria com fotos marcantes da cantora.

Na vida pessoal, Beyoncé é casada com Jay-Z desde 2008. Embora apareçam juntos publicamente, são conhecidos por seu relacionamento privado.

Em 2011, o casal viajou para Paris para gravar a capa do álbum 4 e Beyoncé voltou grávida. A novidade foi anunciada no MTV Video Music Awards de 2011. A aparição, inclusive, foi listada no Guinness World Records, com 8.868 tweets por segundo sobre o tema. O termo "Beyonce grávida" foi o mais pesquisado no Google na época.

Em 2012, Beyoncé deu à luz Blue Ivy Carter, no Hospital Lenox Hill, em Nova York. Cinco anos depois, a cantora revelou no Instagram que estava esperando gêmeos. Rumi e Sir Carter nasceram no Ronald Reagan UCLA Medical Center, na Califórnia.

Mesmo durante a gravidez, Beyoncé não deixou de subir ao palco e fez uma performance memorável durante o Grammy, quando apareceu como uma deusa.

