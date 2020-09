Beyoncé completa 39 anos de idade e fãs prestam homenagem nas redes sociais

A cantora Beyoncé Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Nesta sexta-feira, 4, a cantora Beyoncé completa 39 anos de idade. A data está sendo festejada pelos fãs no mundo inteiro e demonstração de admiração e carinho estão sendo publicadas nas redes sociais.

No dia do aniversário dela, o canal pago BIS apresenta um documentário exclusivo mostrando sua trajetória e tudo que a fez se estabelecer constantemente no topo das paradas.

No Twitter, a hashtag #BeyDay e #HappyBirthdayBeyonce ficaram por muito tempo nos trends.

“Hoje é o dia dela, Queen B”, escreveu uma internauta. “Hoje é Natal, né? Aniversário de Deus”, comentou outra. E, normalmente, as mensagens acompanham momentos marcantes da carreira de Beyonce.

Hoje é o dia dela Queen B #HappyBirthdayBeyoncé pic.twitter.com/pAtD2IG2g7 — MARIA (@MaduVerissimo2) September 4, 2020

Confesso que não tenho mais palavras para descrever Patroa mãe. #HappyBirthdayBeyoncé pic.twitter.com/tW2fY1OEUH — Ana Beatriz (@anabteixeira___) September 4, 2020

Hoje é dia da patroa dona da porra toda. Tenho nem palavras pra descrever o quão grande essa mulher é ❤ #HappyBirthdayBeyonce #BeyDay pic.twitter.com/IDcjMs5RJn — Jessica (@iamjessiik) September 4, 2020

Mds, aniversário da patroa Feliz aniversário Beyoncé❤ pic.twitter.com/Dnt7urLF7l — Alicelarah1705 (@alicelarah1705) September 4, 2020

Outros internautas estão surpresos de que Beyoncé completou 39 anos de idade nesta sexta-feira. “Feliz aniversário para a rainha, 39 anos com carinha de 18”, comentou um fã. “Deus, se quiser me conservar desse jeito, aos 39, tua filha está pronta”, brincou uma internauta.

Feliz aniversário para a rainha da porra toda. 39 anos com carinha de 18. #HappyBirthdayBeyonce #beyonce pic.twitter.com/X1e0TTNI6X — J (@Jobiiinha) September 4, 2020

Deus, se quiser me conservar desse jeito aos 39, tua filha está pronta. #HappyBirthdayBeyonce pic.twitter.com/4Ulf35qStN — Giovana Benevides (@GiovanaBenevid1) September 4, 2020

E teve quem dedicou tempo para editar os principais momentos da carreira de Beyoncé, desde a infância.