Beyoncé compartilha foto com os gêmeos durante férias na Europa

Beyoncé está em turnê com seu marido Jay-Z. Foto: Twitter / @OTRIITour

A cantora Beyoncé e seu marido Jay-Z completaram parte da turnê On The Run II, que estava passando por várias cidades da Europa. Eles divulgaram uma série de fotos que tiraram durante o curto período de férias antes de voltarem aos Estados Unidos. As fotos foram publicadas no site da cantora.

Entre as imagens, uma se destacou: Beyoncé com seus filhos gêmeos, Rumi e Sir, que têm pouco mais de um ano de idade. A primogênita Blue Ivy, de seis anos, assim como a mãe da cantora, Tina Knowles, também participaram das férias em família.

Ainda em sua página, Beyoncé agradeceu aos fãs europeus que participaram dos shows e disse que mal vê a hora de volta. Assinou com “Love, the Carters” ("Com amor, os Carters", em português), agradecendo em nome de toda a família.

Confira a foto de Beyoncé junto com seus filhos gêmeos abaixo: