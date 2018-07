Beyoncé brasileira? Negra Li faz ensaio de sua segunda gravidez 

Filho da cantora se chama Noah Malik Foto: Rachel Guedes/ Divulgação

Negra Li está grávida de seu segundo filho, Noah Malik, e fez um ensaio registrar o momento. Fotografada por Rachel Guedes, as fotos da cantora são com pouca roupa e lembram alguns cliques do ensaio de Beyoncé, que espera gêmeos.

Poses das cantoras e pouca roupa leva a comparação das fotos Foto: beyonce.com | Rachel Guedes/Divulgação

As fotos fazem parte do 'Projeto Família', criado pela fotógrafa, que costuma fazer cliques de atrizes e cantoras durante a gravidez. Seu objetivo é fazer um ensaio purista deste momento das mulheres. Negra Li já havia participado do projeto quando esperava Sofia, sua primeira filha.

Aos 37 anos, a cantora diz que na segunda tentativa se sentiu mais segura em posar com pouca roupa.