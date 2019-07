Beyoncé anuncia participação de dez músicos em seu novo álbum ‘Lion King: The Gift’

Cantora Beyoncé Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Beyoncé vai lançar na sexta-feira, 19, o álbum Lion King: The Gift (Rei Leão: O Presente) e anunciou na terça-feira, 16, que as faixas sonoras terão a participação de outros músicos.

A cantora dá voz à personagem Nala no live-action O Rei Leão, que estreia no mesmo dia do disco, e afirmou que cantarão com ela Kendrick Lamar, Pharrell Williams, Jessie Reyez, Tierra Whack e Childish Gambino (Donald Glover) - intérprete de Simba.

Na cerimônia de lançamento do álbum, ela disse que é importante que as músicas façam os ouvintes imaginarem os cenários do filme.

Haverá ainda partes com 070 Shake, Burna Boy, Tiwa Savage, Wizkid e o marido Jay-Z, que aparece na música Mood 4 Eva.

Beyoncé é responsável pela curadoria e produção executiva de Lion King: The Gift. Na última terça-feira, ela divulgou o clipe de Spirit, com cenários africanos, trechos do live-action e a participação de sua filha Blue Ivy (leia aqui).

Com informações da Associated Press