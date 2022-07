Beyoncé abre conta no TikTok e posta vídeo homenageando fãs

Beyoncé abre conta no TikTok e posta vídeo homenageando os fãs. Foto: BET/Handout via REUTERS

Beyoncé entrou nesta quinta, 14, para a rede social Tik Tok . O primeiro post da cantora foi uma homenagem aos fãs que criaram vídeos com o single inédito, Break My Soul.

Na publicação, vários criadores de conteúdo fizeram compilações e cantaram a nova canção de Beyoncé. Entre alguns artistas que participaram do vídeo, está a cantora Cardi B. “Ver vocês todos dançando me fez tão feliz! Obrigada por todo o amor e apoio com Break My Soul! Com amor, B.” disse a rapper na legenda do post.

A repercussão da postagem de Beyoncé emocionou os fãs, que deixaram vários comentários na publicação. “Não acredito que estou testemunhando a era Tik Tok de Beyoncé”, disse um. Outro fã comentou: “Imagina acordar de manhã e ver que Beyoncé publicou um vídeo seu na página dela?”

No dia 16 de junho, a cantora divulgou a novidade do lançamento de seu próximo álbum, Renaissance, para o dia 29 de julho. Break My Soul foi divulgada nas redes sociais dias depois.

"Criar esse álbum me permitiu um lugar para sonhar e encontrar um refúgio nesse período assustador para o mundo. Permitiu com que eu me sentisse livre e em uma época em que nada mais estava se movendo", disse Beyoncé no Instagram no dia 30 de junho.