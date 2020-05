Beto Barbosa fará live ‘Lambada na Sala’ na quarentena durante pandemia de coronavírus

Raimundo Roberto Morhy Barbosa ficou conhecido nos anos de 1990 como o ‘rei da lambada’. Com sucessos como Adocica, Preta e Louca Magia, o cantor também marcou trilha sonora de diversas novelas da época.

Agora, durante a pandemia do novo coronavírus, Beto Barbosa decidiu se render e fazer uma live. A transmissão ao vivo, no canal dele no YouTube, será na quinta-feira, 7, a partir das 20h.

Ele está levando à sério o isolamento social, já que está com 65 anos e faz parte do grupo de risco. Além disso, Beto Barbosa fez tratamentos como cirurgia e quimioterapia para vencer dois cânceres, um na próstata e outro da bexiga. O cantor descobriu a doença em agosto de 2018 e sempre compartilhava com os fãs nas redes sociais notícias sobre o tratamento.

A live que o rei da lambada fará nesta quinta-feira tem o objetivo de arrecadar fundos para os músicos e bailarinos que estão parados e sem trabalhar por causa da pandemia de covid-19.