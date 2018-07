Beto Barbosa é detido em Fortaleza

. Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor Beto Barbosa foi detido na manhã desta sexta-feira, 27, em Fortaleza, no Ceará. De acordo com a Tribuna do Ceará, tudo começou com uma confusão em um supermercado local. Quando os policiais foram acionados e tentaram prender o cantor, ele reagiu.

Em um vídeo que circula na internet, Beto Barbosa está algemado na delegacia, brigando com policiais. O cantor tenta se defender dizendo que disse “eu não sou vagabundo”, enquanto é acusado de ter chamado o policial de vagabundo.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social emitiu uma nota oficial e confirmou que o cantor foi levado para o 2º Distrito Policial de Fortaleza: "A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), informa que a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi acionada para uma ocorrência envolvendo o cantor Beto Barbosa. O artista se desentendeu com o segurança de um supermercado localizado no Meireles. Ambas as partes foram encaminhadas para o 2º Distrito Policial para esclarecimentos sobre o fato e o procedimento na delegacia ainda está em andamento. O caso ocorreu por volta de 8h20min desta manhã (27)."

Circula nas redes sociais o momento em que Beto discutiu no mercado. Veja abaixo: