Benny Blanco lança parceria com Snoop Dogg e BTS em novo clipe

Produtor Benny Blanco lança música em parceria com Snoop Dogg e o BTS Foto: Instagram/@itsbennyblanco

Benny Blanco, produtor de sucessos como Lonely, Eastside e I Found You, lançou uma parceria com o grupo de k-pop BTS e o rapper Snoop Dogg na sua nova música Bad Decisions, que ganhou hoje, 5, um clipe com um ritmo dançante, que mostra a rotina de Blanco, desde quando acorda até ao se preparar para ir a um show.

O último álbum do produtor, Friends Keep Secrets 2, foi lançado em março de 2021. Bad Decisions abre caminho para um novo álbum, que ainda não tem data de lançamento nem título definidos.

Na nova música de Blanco, quatro dos sete membros do BTS participaram da canção: Jin, Jimin, V and Jungkook. A vontade de Blanco em firmar uma parceria com o grupo de k-pop era tamanha, que o produtor brincava com os integrantes pedindo para fazer parte do BTS em uma formação diferente.

O grupo sul-coreano teve seu início em 2013 e desde então lançou músicas como Permission to Dance, Butter e My Universe e cravou sucessos que foram cantados e dançados em todo o Ocidente. O último álbum do BTS foi Be, lançado em 2020.

O último trabalho do rapper Snoop Dogg foi o álbum From tha Streets 2 tha Suites, lançado em abril de 2021, pelos selos Doggystyle Records e Create Music Group.