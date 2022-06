Benjamin Damini celebra nova identidade com nome e gênero retificados

Benjamin Damini celebrou retificação em documento de identidade. Foto: Instagram/@benjamindamini

O ator Benjamin Damini, que interpretou a personagem Martinha em Malhação - Toda Forma de Amar, usou as redes sociais nesta terça-feira, 21, para celebrar o seu novo documento de identidade com nome e gênero retificados.

"RG retificado com direito a eu bonito numa [foto] 3x4 pela primeira vez", escreveu ele em uma publicação com a imagem do documento e uma série de fotos dele e de memes.

Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, por unanimidade, que pessoas trans podem alterar o nome e o sexo no registro civil sem que haja a necessidade de se submeter a cirurgias. A medida vale inclusive sem decisão judicial e o processo pode ser feito em cartórios civis.