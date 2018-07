Ben Stiller revela batalha contra câncer de próstata em entrevista a rádio

Ben Stiller revelou ter sido diagnosticado com câncer de próstata. Foto: Divulgação

O ator e diretor Ben Stiller revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata aos 48 anos. Ele fez uma cirurgia na época e agora, aos 50 anos, falou pela primeira vez sobre a doença durante participação no programa de rádio Howard Stern Show, dos Estados Unidos, nesta terça-feira, 4.

Ele contou que fez um exame de sangue específico para a doença após a recomendação de um médico. Depois, consultou um urologista, fez uma ressonância magnética e uma biópsia, e descobriu que tinha câncer. "Foi muito inesperado, eu não fazia ideia", disse.

Stiller fez uma cirurgia para remover a próstata, e desde então está curado da doença, apenas fazendo exames a cada seis meses para ter controle. E por que ele decidiu falar disso só agora, dois anos depois? Para conscientizar outros homens a fazerem exames para identificar a doença.

Isso porque, antes do exame de sangue, ele mesmo não consultava um urologista. Além de falar sobre a doença na entrevista, o ator publicou um artigo no Medium falando de sua experiência com detalhes.

"Se o médico tivesse esperado, como a Sociedade de Câncer Americana recomenda, até eu completar 50 anos, eu não saberia que tinha um tumor em crescimento até dois anos depois de eu ter sido tratado. Eu nunca teria sido examinado, e não saberia que eu tinha câncer até ser tarde demais para tratá-lo com sucesso", disse o ator no artigo.

No texto, Stiller aconselha que os homens façam exames frequentes e que passem a se consultar com um urologista, mesmo antes dos 50 anos, para que possam diagnosticar possíveis problemas ainda no início e garantir uma boa chance de cura.