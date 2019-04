Ben Stiller é surpreendido por fã eufórica no metrô de Nova York

O primeiro filme da série chamava-se 'Meet The Parents' (Encontrando os pais, sogros do personagem Gaylord, vivido por Ben Stiller); na sequência, 'Meet The Fockers' (Encontrando os Fockers, família do mesmo personagem); na sequência, 'Little Fockers' (Pequenos Fockers, em referência aos filhos do personagem); a criatividade dos tradutores não previa tantas sequências, o que fez com que 'Entrando Numa Fria' se transformasse no nome gigantesco que conhecemos acima



Foto: Reprodução / YouTube