Ben Affleck e Jennifer Garner desistem do divórcio

Fonte próxima ao casal disse que os dois querem tentar de novo Foto: REUTERS/Lucy Nicholson | Jordan Strauss/Invision/AP

Ben Affleck e Jennifer Garner anunciaram em junho de 2015 que estavam se separando, mas, agora, desistiram do divórcio. O casal não voltou oficialmente, mas decidiram tentar fazer o relacionamento funcionar.

Uma fonte próxima à atriz disse à People que ela desistiu do divórcio e realmente quer fazer as coisas darem certo com Affleck.

Por outro lado, um outro amigo do casal disse que a vontade é dos dois. "Sempre tem uma chance para a reconciliação. Eles se amam. Eles realmente amam seus filhos e as crianças amam seus pais", disse à People.