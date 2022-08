Ben Affleck atribui a filhos de Jennifer Lopez a 'benção' de não terem se casado antes

O casal reatou o noivado após 20 anos e se casou em Las Vegas em 16 de julho. Foto: Filippo Monteforte/AFP

Ben Affleck refletiu sobre o motivo pelo qual não se casou com Jennifer Lopez anteriormente, quando namoraram entre 2002 e 2004. O ator disse que os filhos da cantora, os gêmeos Max e Emme, frutos do casamento com Marc Anthony, são o "presente" que possibilitou que a cerimônia ocorresse no momento ideal.

Os dois estão juntos oficialmente desde julho de 2021. A declaração foi feita durante o discurso de Ben no casamento dos artistas, realizado neste fim de semana, em Las Vegas.

“Ben fez um discurso apaixonado professando seu amor por Jennifer e seus filhos e disse que eles são a bênção e o presente que aconteceu porque eles não se casarem antes. Isso é a prova de que tudo acontece por uma razão”, disse uma fonte a revista UsWeekly.

Ainda segundo a revista, "Jennifer parecia uma princesa e estava impecável. Todos se divertiram e dançaram a noite toda. Foi muito íntimo e tudo girou em torno de celebrar o amor um pelo outro e pelas famílias”.