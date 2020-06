Belo dá início a live de São João no YouTube; veja como assistir

O cantor Belo Foto: Instagram / @cantorbelo

O cantor Belo deu início à sua live no YouTube neste sábado, 20. Chamada de Arraiá do Belo, a ideia é fazer um show com temática do dia de São João, que ocorre em 24 de junho.

Como assistir à live de Belo

O show ao vivo do cantor Belo está sendo transmitido em seu canal no YouTube. Clique abaixo para assistir.