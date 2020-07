Belo cobra R$ 400 por show 'drive-in' com transmissão no YouTube

Com 80% dos ingressos já vendidos, cantor Belo fará show drive-in no dia 11 de julho Foto: Divulgação

O cantor Belo fará um show em 'formato drive-in', no qual os espectadores compram ingressos e acompanham a apresentação dentro de seus carros, no próximo sábado, 11, no Rio de Janeiro. O formato buscar a volta dos shows presenciais mas tentando evitar a transmissão do novo coronavírus.

Com o nome de Belo In Concert, a apresentação ocorrerá às 21h no estacionamento do Espaço Hall, casa de shows da zona oeste do Rio de Janeiro, e o local será aberto às 18h. Os ingressos são vendidos por carro, e a entrada custa R$ 400 (meia a R$ 200) no site Ingresso Rápido. Segundo o cantor, 80% dos 400 ingressos disponíveis já foram vendidos.

Todo o show será transmitido ao vivo no canal no YouTube de Belo, e o local contará com serviço de delivery de comidas e bebidas e rodízio para ir ao banheiro. A ideia é respeitar as normas de distanciamento social para evitar contato entre pessoas.

O formato dos shows drive-in começou a ser posto em prática no Brasil recentemente, com apresentações em 23 de junho de Ivo Meirelles e em 27 de junho do Jota Quest. Nesta semana, o cantor Mumuzinho e a banda Roupa Nova também irão realizar shows drive-in com transmissão ao vivo na internet.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais