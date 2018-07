Bella Thorne é a protagonista da nova série 'Famous In Love'

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora e atriz Bella Thorne, conhecida por estrelar o seriado Shake It Up (Disney/2010-2013) e pelo seu papel no filme Blended' (ao lado de Drew Barrymore e Adam Sandler), será a protagonista do novo seriado Famous In Love, que é baseado no livro homônimo de Rebecca Serle.

A série é de Marlene King, autora da febre teen Pretty Little Liars. Marlene já afirmou que 95% da produção do novo seriado vem de seu sucesso adolescente que vai entrar nas filmagens de sua 7ª temporada.

Famous In Love vai retratar a vida da estudante universitária Paige, interpretada por Bella, que consegue o papel principal em uma produção de Hollywood e passa a conciliar sua vida de atriz com a de universitária.

A série tem previsão de estreia para 2017 no canal Freedom e uma prévia já está circulando na rede.

Leia também no E+:

Band abre as inscrições para o reality musical 'X Factor'

Kim Kardashian West fez últimos ajustes do vestido um dia antes do baile do MET