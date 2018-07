Bella Thorne assume bissexualidade

A atriz Bella Thorne, conhecida por atuar em filmes como Amityville, Alvin e os Esquilos e Juntos e Misturados revelou sua bissexualidade na última terça, 23.

Bella fez a revelação por meio de sua conta no Twitter, quando um usuário lhe perguntou: "Você é bissexual?". Sua resposta foi simples e objetiva: "Sim".

Ela também postou algumas fotos beijando uma mulher em suas redes sociais, e agradeceu o apoio que recebeu: "Gostaria de agradecer pelos tweets de aceitação de todos. Eu amo vocês, pessoal <3 <3 <3 #Orgulho".

Aww thank you for all the accepting tweets from everyone. I love you guys ❤️❤️❤️ #pride