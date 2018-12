Bella Piero posta relato após passar o Natal com moradores de rua

Mais do que celebrar o Natal, o casal comemorou um passo importante no relacionamento: eles ficaram noivos. No Instagram, o cantor Léo Santana publicou uma foto em família e disse que "além da minha família, ganhei outra", referindo-se aos parentes da ex-bailarina do 'Domingão do Faustão' Lore Improta. Ele usou hashtags para dizer que "agora é oficial" e "noivos felizes".

Foto: Instagram / loreimprota / leosantana