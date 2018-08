Bella Hadid rebate rumores de envolvimento amoroso com Drake

A modelo Bella Hadid rebateu os rumores de que o cantor Drake teria feito uma música em seu novo álbum dando indícios de um suposto relacionamento entre os dois.

No Twitter, o blogueiro Perez Hilton levantou a dúvida: "Esses rumores de Bella Hadid e Drake são totalmente reais???". Um usuário identificado como Slipster1 comentou que "provavelmente", e fez uma insinuação: "Quem ele ainda não 'pegou'? Inveja". Em resposta a este comentário, Bella entrou na discussão.

"Eu não!!! Isso é desrespeitoso. Por que as pessoas não podem ser amigas sem toda a insinuação?", desabafou.

A possibilidade foi levantada por conta da letra da canção Sandra's Rose. Em determinado momento, Drake canta: "Minha casa é cheia de supermodelos, assim como Mohamed Hadid", que, no caso, é o pai de Bella e Gigi, sua irmã.

Em Scorpion, seu mais recente trabalho, Drake aproveitou a letra de uma música para revelar que possui um filho com uma atriz pornô francesa. Leia mais aqui.

Not me!!!‍♀️that’s disrespectful. WHY CANT PPL BE FRIENDS W/o all the insinuation