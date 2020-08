Bella Hadid fala sobre racismo na moda: 'não se sentem aceitas'

Modelo Bella Hadid. Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Bella Hadid falou sobre a presença de racismo no mundo da moda em entrevista à revista norte-americana Elle publicada na última segunda-feira, 3.

A modelo comentou que algumas colegas negras têm dificuldades a mais no mundo da moda, como ficar com o cabelo queimado durante um alisamento ou ter que passar a própria maquiagem porque os profissionais não foram treinados a trabalhar com todos os tipos de pele.

"Eu odeio que algumas das minhas amigas negras se sintam da maneira que sentem. Mesmo se estiverem sentadas na primeira fileira, não se sentem aceitas. Nossa indústria deveria ser sobre expressão e individualidade, mas a realidade é que continua discriminando exatamente por causa [dessas diferenças]", afirmou.

A modelo também falou sobre ter usado suas redes sociais para ajudar a disseminar o movimento Black Lives Matter recentemente.

"Eu tenho muita responsabilidade para usar minha plataforma para o bem, especialmente conforme fico mais velha. Eu quero que jovens meninas e meninos saibam que é ok usar sua voz e demandar justiça pelo que é importante para você", comentou.