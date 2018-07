Beckham mostra sua mais nova tatuagem no Instagram

. Foto: REUTERS/Andrew Innerarity

David Beckham é conhecido por seu amor às tatuagens. Para dar uma ideia de quanto ele gosta disso, segundo o Daily Mail, o ex-jogador de futebol já fez mais de 40 — e contando. Sem perder o hábito, o astro postou nesta sexta, 7, em suas histórias do Instagram, imagens da sua mais nova obra.

Desta vez, no entanto, não optou por tatuar o peito ou os braços, como tradicionalmente faz, mas a perna direita. “Obra de Mark Mahoney!”, escreveu Beckham na rede social sobre a arte, que mostra uma mulher tocando flauta. Mahoney é um conhecido tatuador norte-americano que já fez trabalhos para personalidades como Johnny Depp, Brad Pitt e Angelina Jolie. Inclusive, recentemente, o filho mais velho de Beckham, Brooklyn, de 18 anos, também procurou o artista para fazer sua primeira tatuagem.

Apenas em 2011 Beckham procurou Mahoney pela primeira vez. À época, ele tatuou uma imagem de Jesus sendo carregado por anjos no peito do inglês. O amor por tatuagens, porém, é de longa data: a sua primeira foi feita em 1999, depois do nascimento do primeiro filho. “Elas [as tatuagens] têm a ver com as pessoas importantes da minha vida”, afirmou ele à publicação inglesa em 2015.

Nice little shin piece with the legend Mark Mahoney @shamrocksocialclub Uma publicação compartilhada por David Beckham (@davidbeckham) em Abr 6, 2017 às 9:56 PDT