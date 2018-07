Bebê chama atenção com longos cabelos aos 8 meses de idade; veja

Bebê recém-nascido (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay

A bebê Primrose Loveridge tem chamado a atenção nas ruas de Somerset, na Inglaterra, pelos seus longos cabelos com apenas oito meses de idade. A mãe Beccy May Cooper, 24, diz que é regularmente parada na rua por estranhos que se surpreendem com a cabeleira da filha.

“Ela recebe muita atenção quando saímos. Se eu, simplesmente, for até uma loja, acabo ficando lá por uma hora, porque as pessoas me param e começam a falar sobre isso”, afirma Beccy ao jornal britânico Daily Mail.

A mãe costuma brincar que a pequena se parece com a personagem Agnes do filme infantil Meu Malvado Favorito e diz que Primrose adora brincar com os cabelos. “Assim que ligo o secador, ela começa a pular e a rir. É hilário”, conta.

“Quando ela está sentada olhando para a televisão, ela enrola os fios em volta dos dedinhos. Eu acho que é um conforto para ela”.

Beccy e seu noivo Andrew Loveridge, 24, não acreditaram quando Primrose nasceu assim. “Não sabemos de onde ela herdou isso, porque o Andrew e eu tínhamos muito pouco pelo na cabeça quando éramos mais jovens. Meu noivo tem uma herança genética de pouco cabelo na família”, concluiu.

Confira abaixo algumas fotos de Primrose:

VEJA TAMBÉM: Veja bebês que já têm cabelo de gente grande​