Beatrice, neta da rainha Elizabeth II, da à luz uma menina

Beatriz, 33, e seu marido Edoardo Mapelli Mozzi, 37 Foto: REUTERS/Paul Childs

A princesa Beatrice, neta da rainha Elizabeth II, deu à luz, no sábado, 18, uma menina, anunciou nesta segunda-feira, 20, o Palácio de Buckingham.

Beatriz, 33, e seu marido Edoardo Mapelli Mozzi, 37, "têm o prazer de anunciar o nascimento de sua filha no sábado, 18 de setembro de 2021, às 23h42, no Hospital Chelsea and Westminster em Londres", informou a casa real, especificando que a mãe e a menina "estão bem".

A recém-nascida, que nasceu com cerca de 2,8 quilos e cujo nome ainda é desconhecido, é a décima primeira na ordem de sucessão à coroa britânica e a décima segunda bisneta da rainha Elizabeth II, após o nascimento em junho da filha do príncipe Harry com Meghan Markle.

A princesa Beatriz casou-se em julho de 2020 com o magnata italiano Edoardo Mapelli Mozzi, que já tem um filho, Christopher Woolf, fruto de seu relacionamento com a arquiteta americana Dara Huang.

A irmã mais nova de Beatriz, a princesa Eugenia, deu à luz um menino chamado August em fevereiro.